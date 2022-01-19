前俏江南總裁汪小菲與女星大S（徐熙媛）去(2021)年11月宣布離婚，近日男方卻被陸網爆出疑似「婚內出軌」，對象是大陸25歲女星「張穎穎」，更被爆王小菲母親張蘭早已知情，三人還一起結伴出遊，他曾深夜忍不住氣憤飆罵酸民是「傻逼意淫」，沒多久又自己刪除文章。近期汪小菲將心力放在拓展餐飲店面，還接受了節目的採訪，結果被主持人當面問到「怎麼向小孩解釋爸媽關係」時，反應引起許多網友關注。

汪小菲近幾個月來積極拓展自創餐飲品牌，陸續在大陸各地開設直營分店，每次都親自現身開幕剪綵，吸引許多粉絲到場支持，近日也以餐飲品牌老闆的身分接受主持人馬騰採訪，登上談話性節目《財約你》，今(19)日公開影片與宣傳海報，結合了他的餐飲店名，將這一期的節目內容取叫「浮生六記」，並用一句「人生是一連串的失去和獲得」來概括整段內容。

沒想到，汪小菲在接受馬騰採訪時，竟被對方直球問到：「你有害怕孩子有一天會問到這個事嗎？就是爸爸媽媽為什麼都不在一起了？」汪小菲聞言當場臉色一變，沉默了好幾秒，隨後露出一連串苦笑，先是說：「小孩還挺小的現在」，意圖輕輕帶過；但隨即又被主持人直戳痛處：「將來問到的時候，你打算怎麼回答他？」他更是尷尬地回答：「我現在都不知道怎麼回答您了」，露出一臉無奈又慌張的表情。

張穎穎(右)被外傳是疑似介入大S和汪小菲婚姻的第三者。（圖／翻攝自微博）

隨後，汪小菲也首度在鏡頭前談論到「與大S婚變」的話題，他坦言，因為「新冠肺炎」疫情延燒的關係，讓他的「生活型態徹底改變」，也有了「很大的影響」（指對婚姻）。一番話聽來似有些「實問虛答」，但也多少點出了他與大S「關係生變」的癥結所在。

而面對孩子，汪小菲則說自己自己「不想樹立特殊形象，只想著能夠多陪伴就多陪伴，更希望給小孩良好的教育」；汪小菲並感性表示，「財富」與「成功」對於下一代來說就像一把「雙刃劍」，因此不希望給小孩太多的壓力。