中國電信19日發通告，指在12月22日至1月19日期間，公司A股股票收盤價連續20個交易日低於公司最近一期經審計的每股淨資產值，觸發穩定股價措施的啟動條件，公司將與控股股東確定具體的穩定股價措施。中電信2021年8月正式在A股上市，成大陸近10年最大IPO。

香港經濟日報報導，中電信截至2020年12月底財報顯示，經審計的每股淨資產為人民幣（下同）4.491元。公司於2021年6月1日派發2020年現金股利，稅前每股0.1元，公開發行A股股數為105.7億股，募集資金淨額約為475.2億元。

中國電信股價19日收報4.26元。

中電信表示，將根據穩定股價預案，在觸發穩定股價措施啟動條件即日（19日）起10個交易日內，與控股股東確定具體的穩定股價措施，在履行完畢相關內部決策程序和外部審批或備案程序後，協同相關主體實施該等穩定股價措施，並將及時履行信息披露義務。