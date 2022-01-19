投資人預期美國聯準會（Fed）升息在即以對抗通膨，美國公債殖利率19日升抵1.9％創2年新高，德國公債殖利率更是近3年來首見出現正值，拖累全球股市紛紛倒地。

美國10年期公債殖利率周三觸抵1.9％，來到2019年12月以來最高點。市場瀰漫Fed即將升息的預期心理下，10年期美債殖利率周二升破1.87％。

至於反映短期利率預期的2年期美債殖利率，周二漲破1％是2年來僅見，到周三早晨還盤旋在1.06％之上。

但貝萊德投資研究所（BlackRock Investment Institute）分析師團隊認為，預期Fed提早升息，並非是帶動債券殖利率跳升的主因。貝萊德分析師解釋:「就歷史經驗，Fed對通膨的回應相當溫和，因此升息幅度料仍然偏低。」

貝萊德分析師指出，其實10年期美債殖利率飆升反而是告訴我們，「投資人支付債券安全性溢酬（safety premium）的意願不高，這對股票本身不是壞消息。」

債券策略師預測，10年期美債殖利率不久之後就會向2％叩關。BMO美國利率策略部門主管林根（Ian Lyngen）表示: 「美債殖利率會在多短的時間內觸及2％，取決於Fed下周例會聲明的基調。」他預期介於聯準會1月例會和3月例會召開期間，10年期美債殖利率就會破2％。

投資人押注歐洲央行決策者為了對抗資產價格上漲，將緊縮實施多年的刺激措施，德國10年期公債殖利率周三突破零水位，是2019年5月來首見由負轉正。

德債殖利率變為正值，對歐元區債券來說是轉捩點，足見歐洲承受的通膨壓力有多大，這是供應斷鏈惹的禍。

美歐債券殖利率飆高，全球股市一片慘綠。美股三大指數周二全面重挫收黑，受累於科技股開年來拋售潮的那斯達克指數摔得最重，與去年11月19日締造的歷史收盤高點相比跌了9.7％。

周三歐股指標Stoxx 600指數跌0.1％，MSCI亞太（日本除外）指數跌0.3％。日股日經225指數周三收跌2.8％報27467.23點，挫至3個月低點。