近日斯洛維尼亞總理稱台灣為民主國家，並為台灣加入世界衛生組織說項，還表示支持立陶宛的涉台做法，正在推進與台灣「互設代表處」。大陸國台辦發言人朱鳳蓮19日發布「答記者問」稱，斯洛維尼亞有關政客的言論罔顧事實、混淆視聽，民進黨當局利用各種伎倆拉攏滲透有關國家政客，妄圖倚靠外部勢力謀「獨」，難逃失敗下場。

朱鳳蓮表示，斯洛維尼亞總理應該清楚，什麼是一個中國原則，應該好好讀讀《中華人民共和國與斯洛文尼亞共和國聯合公報》的原文，即斯方重申將繼續堅持一個中國的原則立場，承認世界上只有一個中國，台灣是中國不可分割的一部分，中華人民共和國政府是代表全中國人民的唯一合法政府。斯洛維尼亞共和國不和台灣進行任何官方往來和建立任何官方關係的立場不變。中方敦促斯洛維尼亞政府以實際行動恪守在涉台問題上的嚴肅承諾，慎重妥善處理涉台問題。

朱鳳蓮警告，民進黨當局利用各種伎倆拉攏滲透有關國家政客，妄圖倚靠外部勢力謀「獨」，難逃失敗下場。