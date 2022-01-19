今天(19日)晚上東吳大學傳出校內有確診者足跡，引發軒然大波，對此北市衛生局與東吳校方先後證實此事，為案18116之足跡，曾於16日造訪城中校區作楠廳，有學生看到後崩潰，直說那天是會計大會考，現在真的怕爆。

東吳大學傳出確診者造訪，消息傳到《Dcard》後，有東吳學生一看到日期崩潰，表示16日就是會計大會考，直呼真的很害怕。不少學生也紛紛留言：「我這禮拜有去學校考試整個怕爆耶」、「會計系表示：」、「我這禮拜一二三都有課...」、「所以我說學校公告呢」、「我明天還要去那邊檢討期末考耶，這樣還要去嗎」，更有會計系大四生出面留言：「今天會議室內擠了200人，位子不夠還放一堆板凳，根本沒有社交距離，然後上台的都沒戴口罩，謝謝學務長」。

北市衛生局指出，稍早接獲桃園方面通知，華盛頓幼兒園確診父親案18116，曾在16日造訪城中校區，但詳細情形還需再了解。

東吳校方則表示，今天下午有3個班級約150個學生在城中校區「作楠廳」進行期末成果發表，活動進行了2、3個小時後，突然被告知有確診者足跡，便立刻請學生回家自主管理。

校方補充，「作楠廳」16日租給校外人事辦活動，並無東吳學生在內，活動結束後清潔人員也有立刻消毒打掃。現在傳出確診者消息，未來兩周內也將暫停外借。