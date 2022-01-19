證交所今（19）日晚間指出，自1月21日起，台開（2841）因退票已在證交所公告停買前補正，因而將取消分盤集合競價交易方式，惟仍繼續列為變更交易方法。

證交所表示，台開之前股票經列為變更交易方法且採分盤集合競價交易方式在案，因台開之前退票情事，自變更交易方法後之次一營業日起3個月內未完成補正程序，依規定應停止台開股票買賣，之後台開於證交所公告停止買賣前辦理補正，已符合相關規定，因而，對其有價證券取消分盤集合競價交易方式，但繼續列為變更交易方法。