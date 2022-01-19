台灣高鐵去年受疫情影響，拖累營收下滑，今年年終獎金縮水至1.8個月，少於去年發出2個月基本薪，外加1萬2千元。對此，台灣高鐵企業工會表達不滿，指「賺錢沒員工份，少賺錢卻要員工賠」，員工冒著染疫風險於前線努力，公司不應苛扣年終獎金。

台灣高鐵企工今（19日）在臉書發文，指高鐵公司今日公告110年度年終獎金1.8個月，創公司成立以來年終獎金低於2個月先例，打破與員工歷年來約定俗成「保障年薪14個月」之勞資關係，消息一出，全公司譁然。

企工表示，高鐵公司自成立以來，每年年終皆發給兩個月，無論早期營運狀況甚至有破產危機，與員工間早已形成不成文的默契。

企工指出，近年來高鐵營收不斷創高，而年終卻依然維持兩個月，似乎毫無考量與辛勤的員工共享成功的果實，然而今年因疫情使得高鐵營收略為減少成長，卻要全體在疫情期間兢兢業業的員工與公司共體時艱，減少年終，恣意妄為。

企工呼籲高鐵公司應考量疫情期間因公司人力凍結而人力不足的情況下，員工仍努力服務及維持良好工作品質並冒著染疫風險於第一線努力，不應苛扣員工年終獎金。

企工續指，「年節疏運將近，此舉已嚴重打擊同仁士氣，請高鐵公司維持和諧的勞資關係」。

高鐵表示，去年受疫情影響，收下滑22.76％，較疫情前減少36.37％，創下新低紀錄，權衡疫情發展，還有新型變種病毒威脅，仍有經營上的風險，但感謝員工貢獻與努力，仍發出1.8個月。

對於年終獎金的發放，高鐵稱係依照「薪資給付辦法」，綜合考量公司財務狀況、年度營運情形及風險等因素，於年度終了時以專案方式核定。