曾是台灣女團TUD主唱的黃怡瑄，在2017年打著「最美校花」名號出道，還會拉大提琴、彈吉他、鋼琴，是名副其實的才女，雖然後來決定退團重返校園，卻在25歲的年紀、考上研究所準備深造時，被診斷出患有「惡性何杰金氏淋巴瘤」，讓她不得不休學與病魔奮戰，但她沒有因此被打敗，反而樂觀面對一切，還大方分享抗癌點滴，並曬出自己光頭的美照，讓許多網友看了十分感動。

黃怡瑄當時退出TUD後，正從高雄醫學大學心理學系畢業，考上清華大學的教育心理諮商研究所，可在2020年準備開始實習時，卻突然發現罹患淋巴癌，一開始她也錯愕、恐懼過，後來她轉換心境「也許是上帝知道我擁有的太多了，﻿﻿也知道我能夠因著家人們給我的愛跟資源撐過這一切，才會給我這個試煉吧？﻿﻿」把罹癌視為學著好好擁抱自己脆弱的機會。

黃怡瑄常分享抗癌點滴。（圖／翻攝自IG）

黃怡瑄用「癌唷喂呀日誌」記錄下抗癌過程，而從生病以來，她一直不願意剃頭，因為媽媽看到她沒頭髮會心疼難過，可化療讓頭髮禿得不好看，她便在去年5月一鼓作氣決定剃了，樂觀表示：「剃頭好像也是一個衝動、一份勇氣，也是更坦然地接納生病的自己，病程每個階段的心態、情緒還真的會不同呢。﻿」坦言原本以為愛漂亮的自己會哭，沒想到卻笑得挺燦爛的，更開玩笑說覺得剃完後蠻帥的，差點愛上自己。

黃怡瑄日前更分享自己的光頭比基尼照，只見她穿著白色比基尼，戴著墨鏡，對著鏡頭露出燦爛甜笑，有料身材也藏不住，並PO文「哀居上最不缺的就是比基尼美眉，缺的是光頭ㄉ比基尼美眉。」吸引粉絲留言狂讚「你是最漂亮的比基尼美眉」、「自信的美讚讚」、「太太正了吧」，抗癌的正面樂觀態度也受到許多網友打氣，期待她日後強勢回歸。