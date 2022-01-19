前總統馬英九19日應邀前往景美十五份福興宮，為廟方發放家庭濟助金給需要的里民。（范揚光攝）

前總統馬英九（左）19日應邀前往景美十五份福興宮，為廟方發放家庭濟助金，馬英九還舉辦有獎徵答，民眾踴躍舉手搶答。（范揚光攝）

前總統馬英九（右）19日應邀前往景美十五份福興宮，為廟方發放家庭濟助金給需要的里民。（范揚光攝）

前總統馬英九(右)19日出席「新北市三重區獨居長者歲末圍爐餐會」並贈送春聯與口罩。(郭吉銓攝)

先薔宮董事長李乾龍在三重市長任內舉辦獨居老人餐飲服務，卸任後仍持續關注獨居長者照顧，為了鼓勵獨居長者多到戶外走動、感受溫馨的年節氣氛並感受家庭溫暖，特舉辦歲末關懷活動，目的是希望看見長者們歡欣的笑容。(郭吉銓攝)

財團法人見賢思琪社會福利公益基金會與財團法人三重先薔宮延續對三重區獨居長者的歲末送暖，今年將活動地點規劃至五星級的台北萬華凱達大飯店，為了鼓勵獨居長者多到戶外走動、感受溫馨的年節氣氛並感受家庭溫暖，更能看見長者們歡欣的笑容。(郭吉銓攝)

財團法人見賢思琪社會福利公益基金會與財團法人三重先薔宮延續對三重區獨居長者的歲末送暖，今年將活動地點規劃至五星級的台北萬華凱達大飯店，為了鼓勵獨居長者多到戶外走動、感受溫馨的年節氣氛並感受家庭溫暖，更能看見長者們歡欣的笑容。(郭吉銓攝)

財團法人見賢思琪社會福利公益基金會與財團法人三重先薔宮延續對三重區獨居長者的歲末送暖，今年將活動地點規劃至五星級的台北萬華凱達大飯店，並安排享譽國際並得獎無數的歐陽慧珍舞蹈團與台大追夢舞蹈團無酬義演。(郭吉銓攝)

景美十五份福興宮是1859年間由漢人墾民興建，是當地年代最久遠的土地公廟，為建立扶弱濟貧的風氣，廟方每年發放家庭濟助金新台幣5000元，給周遭經濟拮据或家中突遭變故的里民。此外，廟方也每年提供5000元獎助學金，協助附近6所國中小家境清寒成績優秀，或是家有變故的學生。前總統馬英九上午應邀前往景美十五份福興宮，為廟方發放家庭濟助金給需要的里民。

到了下午，馬前總統應財團法人見賢思琪社會福利公益基金會與財團法人三重先薔宮的邀請，出席「新北市三重區獨居長者歲末圍爐餐會」贈送春聯與口罩。為了讓新北市三重區的獨居長者年節不孤單，財團法人見賢思琪社會福利公益基金會與財團法人三重先薔宮延續對三重區獨居長者的歲末送暖，今年將活動地點規劃至五星級的台北萬華凱達大飯店，並安排享譽國際並得獎無數的歐陽慧珍舞蹈團與台大追夢舞蹈團無酬義演，穩健的台風、精湛的舞技，震撼人心。

先薔宮董事長李乾龍在三重市長任內舉辦獨居老人餐飲服務，卸任後仍持續關注獨居長者照顧議題。李表示，為了鼓勵獨居長者多到戶外走動、感受溫馨的年節氣氛並感受家庭溫暖，特舉辦歲末關懷活動，目的是希望看見長者們歡欣的笑容。