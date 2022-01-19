經紀人小瑋上節目當眾說自家藝人何嘉文需要檢討。（中天綜合台提供）

中天綜合台《小明星大跟班》明（20日）晚10點播出「欠債欠過年衰運1整年！年前恩怨調解大會！」，找來王少偉、張立東、何嘉文、小瑋等了結雙方過去1年的恩怨。看著率先站上控訴台的王少偉，吳宗憲忍不住提問：「是許藍方嗎？」但王少偉要控訴的對象其實是害他慘貼「色魔」標籤的張立東。

王少偉還原當時錄影狀況：「女來賓穿比基尼揹在我肩上，上面有氣球要弄破，張立東就在旁邊叫我一直跳，跳的過程女生的（胸）一定在我頭上，他見風轉舵直接講我怎麼吃女來賓豆腐！」王少偉因此在該節目被封為「米奇哥」，這事件至今已過2年多，但走在路上仍有粉絲會喊他「米奇哥」：「這就是『色魔』的意思，我又不可能跟我家人說我是『色魔』，那一年剛好是鼠年，我就跟我家人說我是吉祥物啦！」

張立東反控王少偉害他性向被誤解，他解釋事情原委：「錄外景車程都很久，好不容易有一間廁所，我進去準備鎖門後，他就馬上進來說『快點我不行了』，我看他是前輩想說讓你先，結束後他一拉開門就說『太爽了，舒服！』，對面剛好7、8個女生，我就很尷尬的走出來，那天工作結束我就收到私訊，她說我是今天經過你們（旁邊）的女學生，不管你喜歡誰我都支持你。」

但王少偉聽完卻認為大家都是很熟的朋友，這項指控似乎有點小題大作，他還進一步反指張立東時常精神萎靡到錄影現場：「他幾乎夜夜笙歌，他的局比錄影還多，他每次來都看起來累累的，還很常有莫名其妙的生理反應，我們節目就要中斷讓他冷靜一下，而且我們節目是男來賓比較多，他也一樣有反應！」但這指控卻讓吳宗憲忍不住替張立東說話：「這項不成立，因為我們有一樣的困擾！」

經紀人小瑋則當眾說自家藝人何嘉文需要檢討：「何嘉文因為跟何妤玟同時出道，她很愛比較說為什麼何妤玟離婚了，通告還這麼多？但我覺得她自己要好好檢討，因為妳生病所以變胖，可是妳還是要維持，不能一直胖下去！」但最讓小瑋受不了的還不只這些：「藝人都要有『斜槓』，我就鼓勵她現在自媒體很重要，妳要常常直播，或者經營YouTube頻道，妳看思佳就很成功嘛！」

但這話讓Sandy不太認同，認為每個人都各有風格，不見得每個人都擅長經營自媒體，而一直被小瑋砲火猛攻的何嘉文也不忍了：「王思佳這麼成功也不是每個人都是王思佳啊！」她更直接點破小瑋堅持要她經營自媒體的原因：「我其實也有在『斜槓』，譬如說賣水果、經營髮廊，可是因為他本人都不會賺到，他不會賺到就不會開心啊！」《小明星大跟班》每周一至周五晚10點在中天綜合台播出。