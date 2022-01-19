台中市、彰化縣及雲林縣斗六市燈會，將互拚人氣！繼彰化燈會盛事-「2022彰化月影燈季」正式起跑後，雲林縣長張麗善19日表示，春節快到了，斗六市公所與雲林縣政府將共同舉辦燈會，自元月22日起至2月28日止，從「藝術水岸園區」一直到「行啟記念館」，都有許多漂亮的光影藝術展現，歡迎各地鄉親來斗六市賞燈，一起來斗六過新年迎新春。

緊接著，「2022中台灣元宵燈會」，2月12日至20日將在台中市文心森林公園盛大舉行，讓各縣市燈會，將陸續粉墨登場。

斗六燈會已連續舉辦多年，且一年比一年精彩！斗六市長林聖爵19日特地打扮成老虎造型，為燈會宣傳，並感謝縣府補助經費、代表會通過預算，讓斗六燈會順利舉行，今年主燈是充滿喜氣的6米高「威樂虎」，歡迎大家元月22日晚上7時，參與點燈活動，現場除有歌手精彩演出，還可抽電動摩托車等大獎，重點是一定要來跟「威樂虎」合照，保證讓大家一整年運勢都很旺。

林聖爵進一步說，主燈坐落在腹地廣大的斗六藝術水岸園區，由主燈「威樂虎」領軍，以「人生充電站」為展示主軸，讓大家2021年受到疫情影響而改變的生活的同時，可藉由此次燈會，替所有人充飽電，祝賀大家虎年行大運，歡喜迎接新的一年及挑戰。

斗六副燈區，則坐落在文藝氣息濃厚的「行啟記念館」，打造斗六「任意門」，運用各種有趣角度，呈現視覺畫面美感，白天夜晚皆有不同風情。

除了燈區外，還有美食胖卡車及音樂饗宴活動，讓大家逛燈會的同時，還能填飽肚子，並享受獨一無二的聽覺饗宴。另外，斗六燈會元月22日的點燈晚會，現場提供湯圓、薑母鴨，及抽獎活動，讓大家提前圍爐試手氣。

彰化燈會盛事-「2022彰化月影燈季」2021年12月17日在八卦山正式點燈，一路點亮至農曆元宵節，為期61天。彰化月影燈季，除有法國巴黎鐵塔及夢幻糖果蛋糕城堡外，還有絕美光廊和紫藤花隧道，現場營造出甜蜜幸福的氛圍。