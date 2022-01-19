大陸CBA廣東與遼寧13日例行賽爆發嚴重肢體衝突，美籍球員威姆斯（Sonny Weems）跟韓德君相互揮拳遭驅逐出場，一些遼寧球迷賽後在球隊巴士外以種族歧視字眼辱罵威姆斯（威姆斯是黑人），引起美媒CNN的關注。CNN指出「這是距離北京冬奧開幕前3周出現的種族歧視。」

籃協主席姚明出面強調：「我覺得體育是一種交流的橋樑，橋上的人車難免有碰撞，需要花時間去解決問題，我希望這座橋樑是繼續存在的。」

美媒《商業內幕》報導，威姆斯曾在去年3月推文貼圖支持亞洲人，「我向我的亞洲兄弟姊妹們致哀，我在亞洲認識了很多很棒的人，而我不支持對任何種族的暴力。停止仇恨亞裔。」近年因為全球疫情爆發，美國出現部分敵視亞裔的群體，威姆斯呼籲大家停止相關行為。如今他卻在大陸受到球迷種族歧視的辱罵。

當時威姆斯持球切入，韓德君試圖攔住他但被肘擊撞傷臉部，這一擊很重，將韓德君打倒在地。韓德君起身後暴怒追打威姆斯，雙方各遭到CBA罰款禁賽。遼寧球迷砲轟廣東隊和威姆斯打球太髒，廣東球迷指責韓德君阻擋犯規而且先動手打人，嘲笑他「韓胖子找打，活該」。其實兩隊球迷罵人口不擇言，也有球迷在微博聲援威姆斯：「你沒事吧？我們會一直支持你的。」