大陸國家發改委政策研究室主任金賢東18日表示，2021年個別高槓桿房地產企業因自身經營問題發生境外債違約事件，導致中資境外債市場房地產板塊出現短暫恐慌情緒，這屬於市場的自我調節，不會影響中資境外債市場的整體功能。長期看，中資境外債市場將進一步成熟和完善。

金賢東透露，2021年共有335家中資企業在境外發行中長期債券592筆，金額合計1958.5億美元。總體看，中資境外債發行主體日趨多元，優質企業發行規模占比提升，綜合融資成本顯著下降，服務實體經濟效果更加明顯，支持國家重大戰略和重點領域作用更加突出。

據中新網引述金賢東表示，下一步，國家發改委將繼續鼓勵和支持優質企業在科技創新、先進製造、綠色發展、新型基礎設施等重點領域合理利用中長期外債，積極引導企業優化外債利率和期限結構，堅決遏制新增地方政府隱性債務，有效防範外債風險。