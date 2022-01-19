一名女網友控訴，她與男友認識一個月後決定在一起，但男友卻在兩人交往發生性關係後，短短8天就提分手，讓她不滿發文公審對方。結果文章曝光後，不少網友質疑原PO的行為，認為情侶初期若不合就分手合情合理。

這名女網友在臉書社團《爆料公社》發文痛指，與前男友認識一個月，期間兩人正常聊天與見面，在男方的追求下，她因而產生好感，後來雙方溝通好將以結婚為前提交往，才確認關係正式交往。

原PO表示，與男友確認關係後便發生了性行為，但在那之後男友就開始搞消失聯繫不上，好奇詢問男友都跟哪些朋友聚會，卻反被對方以「踩到底線」、「溝通不來」為由，在交往才8天時被提分手。原PO也分享，她過去交往的對象戀愛時間都是2年起跳，對速食愛情不感興趣，因此遇上對方不願意溝通就直接提分手感到很受傷。

文章曝光後，許多網友在留言區表達意見，紛紛回應，「其實這樣顯得妳很沒品，一開始不適合就分手並不是壞事」、「上床，不就是你情我願雙方都爽，遇上騙砲的，只能說倒霉，但又沒用強迫，實在很難界定什麼。」、「不適合不想磨合也不行？如果這樣就要被公審，妳真的太自我了」；也有網友認為，原PO分手就上網公審的行為宛如恐怖情人，要不到就想毀了對方。