1名國中少女小芳（化名）2018年拍攝自慰影片傳給男友取悅對方，沒想到男友竟再傳給死黨「炫耀」，造成影片被多人轉傳，小芳的閨蜜甚至明知主角是好友，仍將影片傳至16人群組，小芳事後情緒崩潰、罹患心理疾病；法官最後判男友與閨蜜各賠10萬，其餘9名轉傳者均被判賠償撫慰金。

判決書指出，小芳在2018年就讀國中與1名男同學交往，在家中拍下自慰影片給男友增加情趣，沒想到男友收到影片後在隔年竟再傳給朋友「炫耀」，該朋友又再度傳給2名女子，最後影片流到1個7人群組，最令小芳難過的事，該7人群組中有1名女子是小芳的閨蜜，該閨蜜甚至再將影片傳至16人群組。

影片在校園遭不斷瘋傳，小芳得知後崩潰不敢面對同學，甚至出現心理疾病，有傷害行為，父母最後為她挺身而出提告，檢方循著每位影片所有人的供辭，一共揪出9名散佈影片者，分別求償20萬到百萬不等金額，共計400萬元，而小芳男友和該閨蜜則分別遭求償100萬。

小芳男友辯稱影片非竊錄，請求酌減賠償金，其他挨告的同學說當時有要求看完就刪除，也提醒影片會讓人不舒服、勸阻其他人不要看，最後均有刪除影片，不構成散佈行為；法官最後認定轉傳、散佈行為屬實，9人父母須連帶賠償，小芳男友與閨蜜各賠10萬，其他人賠2至3萬不等，小芳最後獲賠36萬，可上訴。