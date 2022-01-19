著名飛彈與雷達開發集團雷神公司(Raytheon Company)宣布，美國陸軍與法國公司 Nexter 合作的遠程大砲計畫獲得里程碑式的進展，Nexter公司的凱撒自走砲(CAESAR self-propelled howitzer)發射雷神公司的M982神劍砲彈( M982 ,Excalibur)，擊中了46公里外的兩個目標，創造了射程紀錄。

防衛部落格(Defense Blog)報導，雷神公司執行副總裁山姆‧丹尼克( Sam Deneke)說：「與法國凱撤火砲的搭配，取得如此遠程和高精確度的成積，這是個好消息，代表我們提供的準確砲彈，為美國陸軍與夥伴盟國提供了更好的彈藥選擇。」

凱撒自走砲是一種車載型自走炮，由6輪驅動卡車搭載口徑155公釐52倍火炮而成。由於卡車的越野性比履帶車更好，因此這種自走砲很適合機動部署。除法國陸軍使用以外，也出口給印尼、沙烏地阿拉伯以及泰國等國家。

M982神劍砲彈。(圖/Raytheon )

神劍砲彈是一種精確武器，可利用半主動雷射尋標，也能以GPS導引，圓周誤差不到2公尺，精準度不輸給導向飛彈，但成本更低，雷神已經將其整合到M777牽引砲、M198牽引砲、M109系列自走砲、德國PzH2000自走砲等，未來也可和韓國K9系列自走砲、G6榴砲兼容。