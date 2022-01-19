雖然日本正專注於因應新一波新冠肺炎（COVID-19）疫情，不過專家警告，富士山已進入容易爆發的狀態，可能被周邊區域的大地震所引爆，導致「日本建國以來最大規模的自然災害」，呼籲政府和民眾應立即採取行動。

「日本放送協會」（NHK）報導，在Omicron變種病毒肆虐下，日本新冠肺炎疫情急速升溫，19日有超過4萬人確診，再創該國單日確診人數的新紀錄；日本政府已宣布，自21日起將東京都等13都縣納入「防止蔓延等重點措施」適用地區。

不過登山家兼環保運動家、日本亞細亞大學和了德寺大學客座教授野口健投書《產經新聞》表示，小笠原群島周邊海域4日發生規模達6.1的地震，被認為可能是「南海海溝特大地震」的前兆；而2011年311大地震4天後富士山地下14公里發生規模約6.4的強震，導致岩漿帶上方的岩盤裂開，讓富士山進入容易爆發的狀態。

加上日本東海大學海洋研究所地震預測、火山海嘯研究部門客座教授長尾年恭表示，未來30年內南海海溝發生規模8至9強震的機率為70%至80%，恐如1707年規模8.6的寶永地震一般，導致富士山大爆發。

野口健指出，這可能導致熔岩流對富士山周邊區域造成毀滅性的損害，並讓首都圈被火山灰籠罩，不僅損害居民健康，火力發電廠的渦輪發電機和提供行動訊號的中繼站，都可能因火山灰無法運作，淨水廠也將無法供水，屆時日本中樞地區將被癱瘓，引發「建國以來最大規模的自然災害」。

因此野口健呼籲，日本各界不能僅關注新冠肺炎的因應方法，也應進一步研究如何防備大地震和富士山大爆發，以減少災難爆發時可能造成的犧牲和損失。