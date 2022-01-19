故總統蔣經國故居改造的「經國七海文化園區」訂1月22日開幕，台北市文化局19日上午先行開放媒體採訪，揭開七海寓所的神秘面紗。寓所內依照蔣經國與蔣方良生前的擺設，無論餐廳或書房都有掛著母親毛福梅畫像，書房也放了不少蔣經國與蔣方良夫妻的照片。寓所主樓僅保留一個房間不公開，即1988年蔣經國病逝的臥室。

蔣經國1988年過世享壽78歲，原籍俄羅斯的妻子蔣方良則於2004年過世享壽88歲。其故居「七海寓所」也因而蒙上神祕面紗。據資料顯示，七海寓所興建於1950至1960年，原先是為了當時協防台灣的美國海軍第七艦隊司令官準備的度假用招待所，蔣經國1969年從台北市長安東路華南銀行宿舍舊家搬進來後，就從未對外公開開放，讓外界充滿好奇。

經國七海文化園區。（王銘義攝）

所幸，經過蔣經國國際學術交流基金會與台北市政府歷經7年興建及整備改造，將在1月22日開幕、23日開放，園區內除有蔣經國及家人在台灣住最久的「七海寓所」，更是在台灣唯一保存下來的故居，完整呈現當年其生活樣貌，還有台灣第一座總統圖書館「蔣經國總統圖書館」，收藏蔣經國一生事蹟的資料、文物，並結合七海潭與劍潭山美景、環湖步道，成為一個整體的文化園區。

經國七海文化園區。（圖/王銘義攝）

台北市文化局指出，經國七海文化園區位在基隆河北岸北安路上，占地規模為3.98公頃，七海寓所即坐落在園區內，市府活化文化資產，與基督教中華信望愛基金會、蔣經國國際學術交流基金會合作，歷經7年興建及整備打造經國七海文化園區。七海寓所在2006年登錄為市定古蹟。

依文獻記載，七海寓所是1950至1960年新式鋼筋混凝土建築，年代雖然不算久但保存良好，格局、環境皆有一定品質，內部生活空間反映蔣經國家居生活與精神面貌。另據資料顯示，蔣經國當年交代不買新房子、不租新房子，也不要別人贈送的房子，只希望有個簡單住所的緣故，傢俱也是一修再修。

經國七海文化園區。（圖/王銘義攝）

故總統蔣經國七海寓所二樓的書房，掛著蔣經國母親毛福梅的照片。（照片：蔣經國國際學術交流基金會提供，中評社翻攝）

寓所是兩層樓建築，一樓右側是客廳，牆上掛有蔣經國祖母王太夫人畫像，角落則有蔣介石贈送給蔣方良50歲生日的賀禮，文石上刻「賢良慈孝」四字，客廳經常是蔣經國家人合照的場景，也是蔣經國接待訪客時的地方。客廳與餐廳之間有一座刺繡屏風相隔，該座屏風是蔣經國1969年訪問韓國時，時任韓國總理的丁一權所贈送，陳放至今。

至於開幕當天，不只蔡英文、馬英九將會現身，前副總統連戰、親民黨主席宋楚瑜、國民黨主席朱立倫、台北市長柯文哲、前市長郝龍斌等人都受邀。