台南市長黃偉哲去年11月間遭爆料大學期間曾當線民，他出面駁斥並報警處理，今日遭周刊再度報導他曾是線民，黃偉哲昔日台大恩師蔡宏進和台南民主前輩鄭勝輝今天不約而同發文為黃偉哲發聲「相信他的為人」。

面對媒體再報導黃偉哲曾是「線民」一事，黃偉哲就讀台大農業推廣學系時的系主任蔡宏進，以「令我納悶的政治傳言」為題向媒體投稿，蔡宏進回憶，當年黃偉哲有次參加傅鐘前靜坐示威，讓負責管理學生思想及行為的系教官很緊張，「要我將他帶離開，我到現場觀看學生都很安靜坐在地上，實在不便將他拖走」。

他於文中細述黃偉哲大學時期毫無畏懼，直接用行動展現對國民黨不滿的抗議。蔡宏進也在黃偉哲之後兩次赴美就讀推薦信裡，肯定黃偉哲讀書認真、為人誠懇，「熱心政治，且為人義氣，公正客觀，政治立場朝向反對執政黨」。

他說，黃偉哲近年治理台南市政的成績不差，鄉親亦讚譽有加，「不忍心偉哲被歪曲認定」。

台南知名眼科醫師也是台南民主前輩鄭勝輝，也在臉書以《羅織經》切入，點名反諷「線民報導提供消息的人，應該是《羅織經》作者來俊臣後代子孫吧！」鄭勝輝回想，幾年前有患者描述黃偉哲父親「黃醫師」當年被情治人員盯上，目的希望就讀台大的黃偉哲不再參與反對運動，後來黃父為免困擾而回嘉義開業。

對此，鄭勝輝也說，黃偉哲似乎「孝而不順」，因他仍繼續參與520農民運動。鄭勝輝也自我調侃，慶幸自己當年因妨礙《國家總動員法》面臨7年以下有期徒刑，「否則可能也會被貼上線民標籤吧？」