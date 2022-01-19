南寶樹脂（4766）轉投資明寶生物科技與南台科大合作研究發現，NP-816蟲草天然萃取物可降低肥大細胞內部訊息傳遞的機會，可能減緩或控制COVID-19冠狀病毒病徵。NP-816為專屬菌種名稱，寄存於食品工業發展研究所(BCRC)。

明寶生技為南寶樹脂100％持有的子公司，近幾年與南台科大生物與食品科技系教授吳定峰進行研究合作，自新冠病毒肆虐全球以來，著手研究如何透過天然萃取物對抗病毒。

南寶樹脂執行長許明現表示，面對新世代已知與未知的病毒，人類文明必須以新思維與作法及早因應，也為未來隨時可能出現的新威脅做最好的準備。Omicron病毒來勢洶洶，除盡速施打疫苗外，如何提升免疫力與提高自身對疾病防禦力也是關注焦點。

據實驗結果顯示，加入NP-816蟲草萃取物，能成功降低細胞激素的釋放，代表有機會減緩或控制病徵，以上推論還需動物與人體試驗的進一步證實。

吳定峰指出，未來將進一步研究此發現能否應用於RNA病毒調控，若相關天然萃取物如能有效調節過敏反應般，適用於擅於變異的RNA病毒上，人體在施打疫苗後就不用擔心病毒變異層出不窮。