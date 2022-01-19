國際能源總署（IEA）19日公布月報，估今年全球石油需求量將超過疫前2019年水準。因為各國不斷推高新冠疫苗接種率，和變種病毒Omicron引發的疫情，不足以令各國再實施嚴厲封城措施，使石油需求不受衝擊。

紐約西德州原油近月期貨價19日盤中每桶上漲1.5％報86.73美元，倫敦布蘭特近月期油上漲1％報88.2美元。兩者均創2014年9月來新高。

IEA把今年全球平均每天石油需求增加量預測，調高20萬桶至330萬桶。至於仍未正式公布的去年平均每日增加量，估計調高20萬桶至550萬桶。

從IEA更樂觀的預測來看，其認為就算Omicron快迅傳染，但因為不太具致命性，讓全球經濟能繼續復元，使各國得以逐步解除封鎖等防疫限制。

IEA報告中指出：「雖然全球確診人數持續暴增，但各國採取的防疫措施，卻沒有之前幾波疫情那樣嚴厲，對經濟活動的影響也沒那麼嚴重。」

其認為Omicron引發重症機率低於之前的變種病毒，反有助加快各國群體免疫的速度，使石油需求加快回到疫前水準。

IEA預測今年全球平均每天石油需求總量達9970萬桶，較2019年水準高出約20萬桶。

按目前疫情傳染速度估算，IEA估計全球大部份人口在首季底前，可透過染疫後康復或接種疫苗等方式達成群體免疫，讓各國實施的人口流動限制，可能在下半年降至最低程度。

IEA認為天然氣價格飆漲，會大幅增加各國對較便宜石油的需求增加，是有助增加石油需求量達至其預測值的另一因素。

儘管需求增加，和各種跡象顯示主要產油國仍有增產困難，但IEA預期今年全球石油供應量會稍為高於需求量。

全球去年12月平均每天石油供應量，溫和增加13萬桶至9860萬桶。