副市長黃國榮說，今日點燈範圍涵蓋台中10個行政區各有特色，即日起至2月15日止，歡迎民眾利用春節假期到台中享受美景美食、賞燈打卡。（陳世宗攝）

迎春賞燈記者會今日晚上於中央公園舉行，適合親子及網美打卡。。（陳世宗攝）

台中市政府重視大台中「山、海、屯、都」資源均衡分配，推動「爭妍SHOW豔」計畫，包含中央公園時空光廊、秋紅谷生態公園雙心新年燈箱及湧泉公園戀人星月主題等共13處公園與交通節點，19日璀璨登場。副市長黃國榮說，今日點燈範圍涵蓋台中10個行政區各有特色，即日起至2月15日止，歡迎民眾利用春節假期到台中享受美景美食、賞燈打卡。

迎春賞燈記者會今日於中央公園舉行。黃國榮說，台中氣候宜人，加上優美自然風光，除了13處燈飾亮燈外，元宵燈會2月12日將在文心森林公園相繼點燈，歡迎大家來賞燈打卡，也感謝各區長做好防疫工作，讓台中疫情相對穩定，可讓各縣市遊客來遊玩。

黃國榮指出，中央公園除燈會活動外，市府將持續優化，如建置遊樂場、運動場等，請大家拭目以待，也期望大家新的一年身體健康、快樂平安。

建設局長陳大田說，「爭妍SHOW豔」擇熱點公園、交通節點等13處以主題燈飾搭配層次豐富的植栽地景，同時導入重組再利用的循環經濟概念，妝點城市光彩新面貌，讓台中亮起來，其中包含三大賞燈打卡點，有台中綠寶石之稱的中央公園以「流轉時空」打造時空光廊及旋轉木馬喜迎2022，大片燈海景致及童趣味十足的木馬，適合親子及網美打卡。

陳大田表示，秋紅谷生態公園以雙心燈飾結合HAPPY NEW YEAR燈箱，象徵「新（心）好幸福」，適合全家前往悠閒散步；唯美的湧泉公園(星泉湖)「浪漫星泉」以戀人剪影搭配星星月亮等主題造型，呼應星泉湖水面，適合戀愛中的情侶談心，讓戀情加溫。

除三大景點可走春踩點外，還有適合隨手拍攝的北屯兒童公園「鶴歲新春」、北屯路與進化路口圓環「好市(事)成雙」、坪林森林公園「希望森林」、沙鹿之翼路口「展翼翱翔」、台灣大道與環中路口「虎show台中」、台8線起點豐勢路口「魚躍（愉悅）豐收」、台3線與中興路口「里好•你好」、海線三環路與甲后路口「向光」、太原路三段與邱厝北巷口槽化島「純淨的力量」、中清路和環中路槽化島「奔鹿2022」主題，都相當具有朝氣。

陳大田強調，1月21日至23日三天於中央公園旅客服務中心可領取每日限量的專屬新春小物，歡迎年節假期返鄉過節或出遊民眾一起來賞燈樂遊。

建設局強調，大台中走春景點重要道路沿線也種植多色蒔花，如台灣大道、市政路、五權西路、五權南路、北屯路、崇德路、松竹路、德芳路、德芳南路、文心南路、后神路、豐勢路、豐原大道、三環路、鎮南路、屏西路、經國路及沙田路等城際路段，在路口分隔島妝點非洲鳳仙、四季海棠、矮牽牛、一串紅、三色堇與日日春等應景花卉，希望大家新的一年福虎生豐，繼續蓬發前行。