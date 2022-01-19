民眾黨今公布2022地方選舉第二波名單，包含30名議員、3名鄉鎮市民代表、2名里長及1名山地原住民區區長候選人，共36位投身在地服務，其中，備受矚目的台北市士林北投選區及大安文山選區，都提名兩名，包括「學姊」黃瀞瑩、前黨發言人陳思宇。民眾黨發祕書長謝立功表示，士林北投跟大安文山現階段雖然都提名兩席，但接來會再進行民調，若該選區有兩席空間將會都提名，屆時再視情況決定。

民眾黨內台北市議員初選競爭激烈，各選區幾乎都有5人登記，最受關注的就是士林北投選區雙姝對決，黨中央最終決定陳思宇、黃瀞瑩都提名；北市其他選區提名部分，大安文山選區提名張志豪、張幸松；內湖南港陳宥丞、楊寶楨、林珍宇、吳怡萱。

黨政人士質疑，士北選區下屆席次減一席，根本沒有提名兩席的空間，如果黨中央堅持要提名兩席，恐會面臨雙輸的局面。

面對兩個選區提名兩席，謝立功解釋，這還不是最後提名，會再進行民調，評估該選區是否有機會當選兩席，這段時間就是給候選人好好經營機會，等到5月再來決定要兩席都提或擇一提名。

另外，爭取中正萬華區議員提名的張耀宇及吳怡萱，黨中央最終僅提名吳怡萱。謝立功解釋，中正萬華區議員席次共8席，沒有提名兩席的空間。