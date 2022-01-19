國民黨團昨日指控遭華視總經理莊豐嘉威脅，莊豐嘉今天（19日）召開記者會，否認說過「修理國民黨」。民進黨團總召柯建銘表示，明日將召開華視董事會，將調整莊豐嘉職務。前民進黨立委郭正亮舉例表示，國民黨在質詢台灣事實查核中心的部分，莊豐嘉其實可以回答，有什麼不能面對的，這真的是他個人的問題。他甚至認為，莊豐嘉講話囂張，質疑他是不是腦袋控制不住嘴巴，「太離譜」。

針對莊豐嘉風波，郭正亮19日在《國民大會》節目中表示，柯建銘已經說，公廣集團董事長陳郁秀已經打電話給他，說明天就開董事會處理。坦白說，媒體界到公廣集團的人，事實上蠻多的，但講話也沒像莊豐嘉那麼囂張，這是做人的問題。郭正亮接著舉例說，中華民國國慶，總統蔡英文說「中華民國」，莊豐嘉卻說成「幽靈國慶」，他是什麼意思？質疑他是不是腦袋控制不住嘴巴，太離譜了。

郭正亮指出，國民黨在質詢台灣事實查核中心的部分，事實上，莊豐嘉可以回答，有什麼不能面對的，這真的是他個人的問題，而不是他的立場或是誰挺的問題。公廣的人事大部分都是偏獨派，所以並不是莊豐嘉特別獨還是怎樣。

郭正亮認為，像竹竹併那個案子，柯建銘就覺得奇怪，華視怎麼一直K他，因為都還沒定案，完全是政治性議題。