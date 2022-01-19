Canalys：去年Q4全球手機出貨量僅年增1％ 21:372022/01/19 工商 吳筱雯 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 市調機構Canalys表示，在半導體零組件缺料影響下，去年第四季全球智慧型手機出貨量僅年增1％，iPhone 13系列在中國銷售量創下多年未見的高峰，蘋果市占率以23％重登冠軍，三星則因缺料、越南疫情等因素，市占率下滑至17％，是前五大品牌中衰退幅度最高者，小米、OPPO、vivo則分居第三～五名，市占率都比前一年同期略增。 顧能：今年全球IT支出將達4.5兆美元創新高 《韓股》外資進場 KOSPI跌0.69％ #全球 #三星 #冠軍 #市占率 #Canalys 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 惠譽示警：中採購美農產品恐續降 04:102022/01/19 全球財經 富蘭克林華美全球潔淨能源ETF 周五掛牌 04:102022/01/19 專題周報 《基金》富蘭克林潔淨能源ETF 21日掛牌上市 14:322022/01/19 財經 TrendForce：2026年Micro LED大型顯示器晶片產值將達45億美元 14:252022/01/19 財經 全球粥會總會長陸炳文 推著作十方如意 04:102022/01/19 產業特刊 《產業》IC Insights：全球半導體連3年成長2位數 25年來首見 12:332022/01/19 財經 ILO：全球就業市場復甦遲緩 04:102022/01/19 全球財經 《國際產業》iPhone 13熱賣 蘋果奪回手機王位 12:162022/01/19 財經 《韓股》外資救不回 KOSPI連5黑 16:142022/01/19 財經 半導體類股 看旺到2025年 04:102022/01/19 投資理財 搶占全球數位資產地位 新加坡推全球金融科技學院GFI 22:242022/01/19 財經 財經熱門新聞 聯亞藥明日停牌 將宣佈重大訊息 - 財經 - 工商 美股全面暴跌 連台股都慘摔！幕後殺手抓到了 - 財經 華為快被打死...晶片救星竟是它 日媒爆華為求生新動作 - 財經 高鐵年終大縮水 全公司震驚 工會怒嗆14字 - 財經 1分鐘讀財經》封關前見好就收 散戶注意：這2大咖落跑了 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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