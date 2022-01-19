市調機構Canalys表示，在半導體零組件缺料影響下，去年第四季全球智慧型手機出貨量僅年增1％，iPhone 13系列在中國銷售量創下多年未見的高峰，蘋果市占率以23％重登冠軍，三星則因缺料、越南疫情等因素，市占率下滑至17％，是前五大品牌中衰退幅度最高者，小米、OPPO、vivo則分居第三～五名，市占率都比前一年同期略增。