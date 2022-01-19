有中部民眾在街頭直擊一輛復古的黑色敞篷車，駕駛則是一對喜好古物的老夫妻。（翻攝臉書社團《爆廢公社公開版》）

太拉風了！有中部民眾今（19日）在街頭直擊一對老夫妻駕駛黑色的古董級敞篷車，復古的車身外型掀起網友熱烈討論。原來這對夫妻早在先前就躍上媒體版面過，是一對熱愛古物的屏東夫妻所擁有，還曾參與過電影《KANO》的拍攝。

有民眾19日在臉書社團《爆廢公社公開版》分享，透露自己方才在路上巧遇一輛超帥的古董級敞篷車，駕駛是一對年長的夫妻，而兩人的感情猶如新婚夫妻般，讓他看了好感動。

仔細檢視原PO發出的圖片，照片中是一輛有著復古車型的黑色敞篷跑車，在車頭還插上兩支國旗，車體兩側鈑金則漆上4個大大的英文字母「KANO」，與路上多數外觀精簡流暢的現代汽車造型大相逕庭，顯得相當引人注目。

文章曝光不到一天的時間，截至發稿時間已有近9000位網友按讚，不少網友驚呼表示，「這種車 真的很難看到了」、「太帥了吧」、「太幸福了」、「好帥喔～很蝦趴ㄟ」、「超跑沒什麼看頭，這種老車才吸睛」、「帥炸」。

原來這對夫妻早在先前就曾躍上媒體版面過，據《自由時報》報導，這對夫妻來自屏東鹽埔，陳姓老先生透露年輕時喜好收藏古物，數十年前入手這輛由美軍引進的古董敞篷車，便靠著自身力量尋找零件整修，隨後每月會開出門一次。

陳姓老先生也表示，這輛轎車也曾參與2014年上映的國片《KANO》拍攝，所以車上才會漆上KANO的英文字，甚至在當時也有影迷出價要他割愛，但他認為這輛車並非金錢所能取代的，因而婉拒。