今年技能競賽設計「變電所巡檢機器人」示範。由2021年開發的超Ｑ巡檢機器人-台電版「瓩力」，現場示範遠端巡檢作業。（圖：台電提供）

台電今日（19）日於高雄訓練中心舉辦第54屆技能競賽，今年共有72個單位1150名員工響應，人數創10年來新高，包含超過300名30歲以下的年輕同仁參賽，在33個競賽項目中與前輩們大車拼。

競賽現場也舉辦「配電線路裝腳礙子綁紮」體驗活動，擔任校閱官的台電董事長楊偉甫，也全副武裝模親自上場，體驗登桿進行導線礙子綁紮作業的工作日常。絕緣礙子是擔任支撐電線及絕緣的重要角色，工作人員必須將導線緊緊綁紮於礙子上，才能防止事故發生，穩定供電。

為推動智慧巡檢及數位轉型，今年技能競賽亦設計「變電所巡檢機器人」示範。這個於去年2021年開發的超Ｑ巡檢機器人-台電版「瓩力」，今天也於現場模擬遠端操控瓩力進行巡檢，在發現變電所設備接點溫度異常後，迅速將巡檢蒐集資訊回傳，讓台電人員即時掌握現場情況排除異常。

為鼓勵同仁互相切磋、傳承核心電力技術，台電於1969年首度舉辦年度技能競賽。今年參賽選手中最年輕年僅19歲，最年長將滿65歲。除此之外，台電今年也邀請曾為新竹火車站及嘉義市立美術館操刀視覺識別系統與指標設計的角白設計團隊，為台電打造技能競賽專屬識別LOGO。

在33個項目中，有許多屬於分秒必爭的類型，包含「配電饋線自動化」等項目。在配電饋線自動化項目中，參賽人員必須在90分鐘內完成饋線設備異狀查修、光纖熔接及測試上線。此項目新竹區處派出44歲、擁有21年年資的鄭偉宏及26歲馬立祥師徒倆參賽。

鄭偉宏說，平時兩人就是領班及班員，透過這次組隊參賽，除了自我提升查修能力，還能藉此機會傳承年輕同仁如何快速排除設備故障，於事故發生時有效隔離故障點，用最快的速度復電，希望透過這次參賽互相交流學習，讓未來工作更得心應手。