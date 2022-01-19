澎湃新聞記19日報導，重慶稚齡姊弟被生父張波空拋墜樓雙亡案，重慶市第五中級法院2021年12月28日以故意殺人罪，一審判處張波與合謀的女友葉誠塵死刑，剝奪政治權利終身。兩人已在法定期間提出上訴。

據悉，26歲被告張波因外遇同齡食品廠女小開葉誠塵，不但2020年2月與元配離婚，葉女還要求張波除掉他親生的一對2歲半、1歲半姊弟。兩人在「假車禍」與「失足墜樓」間選擇後者，並於2020年11月2日施計，把由張波前妻監護的1歲半兒子騙到張波高樓住處與2歲半姊姊一起，在葉誠塵於視訊電話一端割腕要脅下，張波痛下毒手，將一對子女丟出高樓，再詐稱是兩娃自己從打開的氣窗失足墜樓，雙雙身亡，全案經重慶警方抽絲剝繭破獲，將兩人送辦。

報導稱，此前重慶市第五中級法院一審認為，被告張波與葉誠塵共謀，採取製造意外高墜方式，故意非法剝奪張波兩名親生未成年子女的生命，致2人死亡，張波、葉誠塵的行為均已構成故意殺人罪。二被告的行為突破了法律底線、道德底線、人倫底線，作案動機特別卑劣，主觀惡性極深，作案手段特別殘忍，犯罪情節、後果和罪行極其嚴重，社會影響極其惡劣。

澎湃新聞報導，參加該案一審庭審人員指出，2021年12月28日一審宣判後，審判長曾詢問張波、葉誠塵是否上訴，張波當時表示「考慮一下」，葉誠塵一直沒有作答。權威管道透露，張波、葉誠塵已提出上訴。

判決書載明，被告如不服本判決，在接到判決書的第二日起10日內，可通過重慶市五中院或直接向重慶市高院提出上訴。

澎湃新聞報導，華東政法大學刑事法學院教授王恩海、北京鼎鑒律師事務所律師王少光表示，被告提出上訴，意味著姊弟墜亡案已進入二審程序，重慶市高院會依法對該案進行立案。

澎湃新聞報導，案發後，張波的家人曾為他委託過律師，但張波已承認殺害兩個孩子的犯罪事實後，家人覺得意義不大，就未再繼續聘請律師。一審為張波出庭辯護的也是法律扶助律師。