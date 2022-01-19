中央氣象局表示，今天(19日)東北季風影響，北部和中南部山區依舊有短暫雨，主要降雨在迎風面東半部地區，明天(20日)氣溫與今天類似，中部以北至東北部低溫14、15度，基隆北海岸、東北部地區降雨較為明顯，陰雨可能持續一整天。

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明天(20日)是大寒日，受東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼，溫度與今天感受差不多，清晨預計在中部以北至東北部低溫14、15度，南部及花東地區16至18度，白天北台灣及花蓮高溫17至21度，中南部及台東高溫約為24至27度。

降雨方面，明日上半天天氣也與今天類似，但隨著南方雲系北移，水氣還是偏多，迎風面東半部地區維持短暫雨的天氣，甚至在基隆北海岸、東北部地區降雨還是比較明顯，一整天陰雨的情況多，北部和中南部山區有局部短暫雨，平地主要為多雲、雖然還是有透光出太陽的機會、但雲量一多也是會飄雨。

19、20日定量降水預報，降雨範圍逐漸擴大。（氣象局）

本週由於南方水氣較為豐沛，各地降雨機率較高，後期有鋒面通過及東北季風增強影響，天氣系統變化較快速，周五(21日)、周六(22日)南方雲系北移，中部以北、東半部地區及恆春半島有短暫陣雨，南部地區有局部短暫陣雨，東北部地區及基隆北海岸有局部大雨發生的機率。

下周日(23日)鋒面通過，下周一(24日)東北季風增強，北部及東北部天氣轉涼；北部及東半部地區有短暫雨，中部地區及南部山區有局部短暫雨，南部平地為多雲。

氣象局也提醒，週五及週六清晨中南部地區，以及下週日的西半部地區容易有局部低雲或霧影響能見度，用路人須多留意交通安全。