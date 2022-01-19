許藍方賣虎蝦賣到自己都當場下單。（東森提供）

全新網路節目《小姐不藏私》到丟丟妹直播宣傳，嘟嘟（左起）、丟丟妹、許藍方、派翠克。（東森提供）

小S（徐熙娣）即將回歸台灣電視螢幕，主持《小姐不熙娣》，該節目發展獨家網路版節目《小姐不藏私》，由派翠克帶領「帶貨天后」丟丟妹、「性學博士」許藍方、知名YouTuber嘟嘟等班底們，組成「不藏私小隊」，藉由不同的單元主題，揭開她們私下不為人知的一面。

派翠克、許藍方、嘟嘟日前化身一日助理，直擊丟丟妹的直播現場，體驗她的叫賣過程。首次直播叫賣讓他們直呼新奇，許藍方看到直播間內比她還高的直立式屏幕，竟認真問：「這是手機嗎？怎麼這麼大？」天然呆模樣讓丟丟妹吐槽「哩洗咧」，引起全場爆笑。

派翠克被拱躺下跟丟丟妹比身高，險些被許藍方用愛的小手打到胯下，最後還被拱秀6塊肌跟人魚線，丟丟妹一看說要驗真假狂摸，讓他害羞喊：「摸太裡面了！我第一次直播秀腹肌欸！」

3人站搖滾席位置看丟丟妹叫賣，陷入叫賣天后的魅力中，狂call場外經紀人幫忙下單，許藍方更衝到工作人員旁邊，狂問：「還來得及嗎？有把我們的訂單放進去嗎？」就怕來不及搶到。逗趣反差萌也引起觀眾留言「博士第一線搶單XD」、「許藍方私下好好笑」。

《小姐不藏私》2月16日起，晚9點在《小姐不熙娣》FB、Youtube平台首播上架。