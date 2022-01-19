南太平洋島國東加（Tonga）15日海底火山噴發引起海嘯，科學家指出釋出的化學氣體進而降下酸雨，危害農作物。而迸出的火山灰還可能掩埋大片的珊瑚礁生態以致其窒息，甲烷、硫化物等化學物質溶入水中使得珊瑚礁退化。根據「澳洲廣播公司」(ABC)報導，火山噴發將對當地影響數十年之久。科學家警告，「取決於噴發時間持續多長，糧食安全必然會受到影響。」

世界衛生組織表示（WHO），空氣中佈滿的火山灰及塵埃仍是目前一大隱憂，影響遍及水資源供應、農業糧食及人體健康。而WHO呼籲當地居民隨時戴上口罩，在室外以飲用瓶裝水來代替，以免吸入過量的塵埃因子。

火山學家克羅寧(Shane Cronin)表示，「由於東加身處熱帶氣候地區，這段時間可能都會降下酸雨。」

Updated animation of #S5p #tropomi SO2 measurements of the #HungaTongaHungaHaapai volcanic eruption from 14 to 18 January. Some orbit on 16 Jan are missing in the NRTI stream that might be available later. @tropomi @DLR_en @BIRA_IASB @ESA_EO #INPULS pic.twitter.com/jDY3NRwbUO — TROPOMI SO2 (@DlrSo2) January 18, 2022

自最初噴發以來，火山持續釋放二氧化硫和一氧化碳氣體，兩者會與大氣中的水和氧氣相互作用產生酸雨。東加人的主食以芋頭、玉米和香蕉為主，專家預期酸雨將嚴重打擊當地農業，造成大量農作物損失。

除了陸上居民、作物遭殃，海洋生物也會因此遭受其害。火山噴發的物質溶於水中，釋放出更多的鐵金屬，有助於藍藻與海綿的生長，同時卻波及水中珊瑚礁走向退化。專家更進一步補充，「失去珊瑚礁會連帶影響東加海平面上升以及颱風所引起的暴潮。」

火山噴發的物質溶解於水中，釋放出更多的鐵金屬，有助於藍藻與海綿的生長，同時卻波及水中珊瑚礁走向退化。 (圖/美聯社)

觀光產業對於蘊藏豐富海洋生態資源的東加王國可是一大支柱，新冠疫情之前，東加每年靠著觀光旅遊活動足以進帳超過1億台幣。

克羅寧表示，這種規模的噴發事件在世界各地大約每十年會發生一次。但對於東加這座火山來說，這次劇烈的噴發威力算是千年也難遇上一次。

東加島上大約有上百間房屋遭到海嘯襲擊，被迫流離失所的東加人只能到疏散中心尋求庇護，不幸的是，截至目前，當局證實已有3人確定罹難。