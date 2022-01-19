愛立信（Ericsson）與蘋果的專利授權協議到期後，續約談判破裂，愛立信控告蘋果侵犯5G等多項專利。愛立信18日在聲明稿指出，自先前的協議到期後，雙方一直未能達成新的授權協議，目前蘋果在未經授權下使用愛立信的技術。