專利續約談不攏 愛立信控告蘋果侵權 21:532022/01/19 工商 顏嘉南 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 愛立信（Ericsson）與蘋果的專利授權協議到期後，續約談判破裂，愛立信控告蘋果侵犯5G等多項專利。愛立信18日在聲明稿指出，自先前的協議到期後，雙方一直未能達成新的授權協議，目前蘋果在未經授權下使用愛立信的技術。 台加官方視訊 啟動投保協議探索性討論 亞太電信攜手愛立信、高通 全台第一個5G獨立組網雙連線 #愛立信 #協議 #續約 #控告蘋果 #專利 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 日亞在對日本華碩及其經銷商提起的專利侵權訴訟獲勝利 14:532022/01/17 財經 台灣業務出售 勞資協商成關鍵 04:102022/01/15 全球財經 十四五數位經濟規劃 挺6G研發 04:102022/01/13 全球財經 美前國防部高官：澳洲可能無法從AUKUS協議獲得核潛艇 22:012022/01/18 兩岸 陸採購承諾跳票 美陷兩難 04:102022/01/15 全球財經 《國際產業》愛立信再添一筆 控告蘋果5G專利侵權 10:342022/01/19 財經 鋅價維持高檔、2月續約報價調漲 鋼聯：上半年營運必勝去年 04:102022/01/19 證券．權證 台加啟動討論投保協議 外交部：配合儘早完成 11:522022/01/11 政治 花旗、星展「被」宣布將互接消金業務 要抓出無端放話者 14:412022/01/16 財經 《國際產業》愛迪達和耐吉跑鞋專利糾紛 ITC啟動調查 15:402022/01/12 財經 明星男法官離婚協議判決被傳開 家事成公事 11:122022/01/19 社會 財經熱門新聞 聯亞藥明日停牌 將宣佈重大訊息 - 財經 - 工商 華為快被打死...晶片救星竟是它 日媒爆華為求生新動作 - 財經 美股全面暴跌 連台股都慘摔！幕後殺手抓到了 - 財經 高鐵年終大縮水 全公司震驚 工會怒嗆14字 - 財經 1分鐘讀財經》封關前見好就收 散戶注意：這2大咖落跑了 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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