Omicron變種病毒持續打擊澳洲消費者信心，但衝擊較Delta引爆新疫情時緩和。根據澳洲西太平洋銀行（Westpac）與墨爾本研究所（Melbourne Institute）19日公布，1月消費者信心指數從12月的104.3下滑2％至102.2。

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