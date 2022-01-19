Omicron打擊澳洲消費者信心 21:532022/01/19 工商 顏嘉南 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 Omicron變種病毒持續打擊澳洲消費者信心，但衝擊較Delta引爆新疫情時緩和。根據澳洲西太平洋銀行（Westpac）與墨爾本研究所（Melbourne Institute）19日公布，1月消費者信心指數從12月的104.3下滑2％至102.2。 Omicron令疫情惡化 澳洲預期死亡數持續攀升 防堵Omicron延燒 台南各醫院即日起限制非必要探病 #Omicron #打擊 #消費者信心 #澳洲 #變種病毒 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 拚世界盃門票 中華女足首戰大陸 04:102022/01/19 運動天地 高鐵年終大縮水 全公司震驚 工會怒嗆14字 20:462022/01/19 財經 社評／改善中日關係 RCEP是試金石 04:102022/01/19 焦點新聞 新安東京防疫隔離險熱銷 上架數天網路投保已逾10萬件 17:012022/01/19 財經 Omicron入侵2周釀百例本土 醫曝做好1事：病毒無法囂張 10:472022/01/19 生活 防疫＋疫苗 雙拚保單雙重保障 04:102022/01/19 投資理財 ILO：全球就業市場復甦遲緩 04:102022/01/19 全球財經 北京3例本土Omicron 官方呼籲暫停海外網購 04:102022/01/19 焦點新聞 中時社論》不要輕言放棄清零 18:312022/01/19 中時社論 加拿大媒體稱冬奧官方手機程式存安全性漏洞 陸使館：毫無根據 11:362022/01/19 兩岸 2招減緩Omicron傳播 醫：指揮中心不願明講 07:432022/01/19 生活 財經熱門新聞 聯亞藥明日停牌 將宣佈重大訊息 - 財經 - 工商 華為快被打死...晶片救星竟是它 日媒爆華為求生新動作 - 財經 美股全面暴跌 連台股都慘摔！幕後殺手抓到了 - 財經 高鐵年終大縮水 全公司震驚 工會怒嗆14字 - 財經 1分鐘讀財經》封關前見好就收 散戶注意：這2大咖落跑了 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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