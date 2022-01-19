人妻床下藏這1大支，人夫今晚要加班！1名人夫日前發現妻子在主臥房的床下放了1支巨大的「金鏟子」，還說妻子最近準備一堆海鮮給他吃，問說「我該注意什麼？」有網友提供真相「鏟子」有「產子」意思，意思是妻子今晚要他「加班」努力增產報國，也有人笑說「表現不好就會被埋」。

該名人夫在臉書「爆廢公社二館」發文表示，他的老婆日前忽然拿了1把巨大的「鏟子」說要放在主臥房的床底下，照片曝光只見鏟子疑似寫上人妻的名字，外觀更漆上金色的漆，並綁上紅緞帶，原PO還說妻子之後又準備了一堆海鮮給他吃，讓他發文問「我該注意什麼？」

人夫發現妻子在主臥房的床下放了1支巨大「金鏟子」，還說妻子最近準備一堆海鮮給他吃，有網友提供真相「鏟子」有「產子」意思。（翻攝自臉書「爆廢公社二館」）

其他網友則留言說為原PO解答，原來「鏟子」有「產子」意思，放在夫妻床上有祝福早生貴子意思，「記得鏟到底，把兒子生出來」、「破土儀式的金鏟，很有效哦」、「誰打呼就拿起來爆頭似的用力敲」、「她想要你晚上加班」、「這把鏟子也太大」、「表現不好就會被埋」。

根據習俗，夫妻拿到金鏟子放在床下前，要先將鏟子拿到註生娘娘廟過爐加持，並準備桂圓、花生、瓜子、紅棗等食材放到紅包袋裡過爐，回家後煮茶增強助孕效果，擺放時若鏟子正面朝上意思是求男，反之則求女，另一個說法式鏟頭朝老公、尾部朝老婆，比較容易求子成功，此外若沒有床底，也可以擺置床頭櫃。