帛琉暴增167人確診！旅客氣炸：當地友人告知才驚覺不妙 22:182022/01/19 中時 陳祐誠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 帛琉可由輕航飛機體驗，鳥瞰世界遺產洛克群島。（KKday提供／陳祐誠傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 帛琉維持2年新冠肺炎零確診，但近日遭到境外移入案例突破，統計至1月19日已出現167個案例。有旅客指出，自己花了數萬元購買行程，卻未被旅行社通知帛琉有確診，反而是被當地友人告知才驚覺不妙。 據統計，中華航空1月規劃飛航帛琉5班、2月飛4班，3月飛4班。旅行業者透露，座位銷售以過年期間最佳，其他時段人雖然不多，但也不至於整趟都沒人。 交通部觀光局表示，目前台帛旅遊泡泡仍然持續，若因疫情生變，會由中央流行疫情指揮中心宣布。 大陸昨增87例確診 陝西逾月來首日零新增 竹巿一家四口群聚擴大 小學家長和確診者吃鵝肉染疫 #新冠肺炎 #台灣 #帛琉 #旅遊泡泡 #確診 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 返台男差4天解隔 在防疫旅館昏倒送醫不治 16:272022/01/19 生活 春節長假將至 期交所宣布調高保證金措施 15:252022/01/19 財經 東吳大學有桃園個案確診足跡 北市衛生局證實了 19:382022/01/19 生活 桃園確診足跡多 鄭文燦慰勞防疫消毒大隊 17:062022/01/19 生活 本土＋10 亞東醫院護理師兒確診 桃園巿場攤販染疫 13:502022/01/19 生活 〈PPAP〉大跳洗手舞籲防疫 PIKO太郎確診停工 17:162022/01/19 娛樂 索羅門群島發現確診病例 首都封城60小時 22:112022/01/19 國際 落地採檢 最快今擴及南亞、東南亞航班 04:102022/01/19 焦點要聞 「載你的防疫司機確診了」 他崩潰：才剛隔離完14天 12:512022/01/19 生活 新加坡單日確診又破千 估春節前後達Omicron高峰 10:032022/01/19 國際 疫情多點爆發 專家：只是前菜 04:102022/01/19 焦點要聞 生活熱門新聞 桃園再增28處足跡 去過大湳市場、大潤發、搭台鐵 - 生活 看到3種電話不要接 內行揭恐怖真相：這種超常見 - 生活 韓國神奇切芭樂方法曝光 台人大受衝擊 網：日本也這樣 - 生活 楊梅電子廠爆1確診 650名員工採檢結果出爐 - 生活 竹市一家4口染疫燒到三民國小！全校2225人採檢結果出爐 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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