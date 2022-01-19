帛琉維持2年新冠肺炎零確診，但近日遭到境外移入案例突破，統計至1月19日已出現167個案例。有旅客指出，自己花了數萬元購買行程，卻未被旅行社通知帛琉有確診，反而是被當地友人告知才驚覺不妙。

據統計，中華航空1月規劃飛航帛琉5班、2月飛4班，3月飛4班。旅行業者透露，座位銷售以過年期間最佳，其他時段人雖然不多，但也不至於整趟都沒人。

交通部觀光局表示，目前台帛旅遊泡泡仍然持續，若因疫情生變，會由中央流行疫情指揮中心宣布。