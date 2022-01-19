德國最新經濟數據顯示，2021年通膨率躥揚至30年新高水準，高達3.1％，帶動德國指標10年期公債殖利率重返正值，此為2019年來首見。

根據德國統計局Destatis 19日公布，2021年消費者物價平均勁升3.1％，創下1993年來新高紀錄，通膨較2020年的年增0.5％大幅飆高。

在此同時，德國10年期公債殖利率進入負值超過30個月後，19日首度轉正，升至0.008％。在2020年3月新冠肺炎疫情最嚴峻的時期，德債殖利率一度低至負0.841％。

投資人預期在美國通膨不斷飆高之下，將刺激聯準會（Fed）加速緊縮貨幣，美債殖利率上揚亦推動全球利率攀升。升息預期帶動近期美債殖利率揚升，10年期美債殖利率目前來到1.893％。10年期德債與美債的利差達到1.88個百分點。

資產管理公司DWS預期，2022年10年期德債殖利率將持續上升，上看0.2％。

歐洲央行（ECB）曾暗示將縮減部分債券購買規模，但有別於聯準會，歐洲央行現階段並無升息意願；歐洲現行的基準利率為負0.5％。歐洲央行自2014年開始採行負利率政策，讓短期公債殖利率進入負值。德國2年與5年期公債殖利率目前仍是負數。

鑑於歐洲通膨持續走高，部分市場人士認為，歐洲央行最終仍會追隨聯準會的腳步，開始緊縮貨幣。隔夜指數交換利率市場預期歐洲央行2022年將升息2次，每次0.1個百分點，2023年再升息3至4次，意味著歐洲將在2023年結束負利率政策。

另一方面，德國12月消費者物價指數（CPI）年增5.3％，攀升至2021年最高水準，與市場預期一致。以歐盟標準計算的12月調和消費者物價指數（HICP）年增5.7％，亦符合市場預期。