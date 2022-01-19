繼監察委員調查雲林張家後，今開記者會糾正南投縣政府、竹山鎮公所所及營建署，監察委員施錦芳、趙永清指出，南投縣政府未積極協助竹山鎮公所妥善處理7號道路路線變更，就與民眾達成拆遷共識，即向內政部營建署申請補助款，營建署竟也未深究就核定補助，均有疏失；對於監察院遭疑「辦藍不辦綠」，監委強調，完全沒有政治考量，一切依法執行。

二位監委指出，南投縣竹山鎮街尾溪仁美橋至橫街間的溪旁，於早年即有供公眾通行之道路，1959年八七水災後，政府鋪設12公尺寬的柏油路，未料1973年公告的竹山都市計畫，竟於舊路旁的密集民宅區再劃設新的7號道路，雖已完成徵收，但因道路開闢將大量拆遷原有建物，遭到民眾抗爭，台灣省都委會早於1989年已同意辦理7號道路的路線變更，但南投縣政府卻迄今仍未完成變更程序，而公所竟仍執意辦理7號道路新建工程強拆民宅。

監委發現，南投縣政府未積極協助竹山鎮公所妥善處理7號道路路線變更，如以徵收完竣之路線進行開闢，796公尺之道路將拆除建物101棟，並造成眾多原完整的建築用地從中切割，僅存前後畸零的土地，且道路系統亦有未符合正交原則，交叉路口行車將產生衝突點等問題；竹山鎮公所尚未取得用地民眾拆遷共識，即率爾向內政部營建署申請工程補助款辦理工程發包，該署亦未詳究，竟仍予核定補助，均有疏失。

監委指出，南投縣政府明知竹山都市計畫7號道路旁部分路段早已闢有寬約12公尺道路，並二度循都市計畫程序提案檢討變更路線，但相關單位卻怠於積極協助竹山鎮公所妥善處理，雖該竹山鎮公所再度於民國96年提出7號道路路線變更，卻因相同問題尚未解決，經內政部都委會保留迄今，該府罔顧人民權益，推諉卸責玩弄都市計畫審議程序，有違都市計畫主管機關職責，顯有疏失。

監委強調，竹山鎮公所明知7號道路新建工程，因涉及拆除大量建物及新、舊路線意見分歧，於尚未取得用地民眾拆遷共識，即率爾向內政部營建署申請工程補助款辦理工程發包，引發民眾強列抗爭；又該署於109年審議該公所申請工程補助案時，未詳究該公所前於106年提出同案補助時，即因遭遇相同處境而撤案，竟予核定補助，造成公共工程發包後無法執行之窘境，均核有疏失。