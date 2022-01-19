謝和弦前妻「Keanna」近日爆出與歌手「ØZI」的曖昧調情對話掀起熱議，指出彼此「曾經有關係」，還不斷喊話叫男方「別讓我當炮灰」。Keanna今(19日)早再度透過IG限時動態發文澄清，「我不是暈船的砲友…。」同時質疑男方經紀人「說謊」，沒想到事發至今，就連網紅鳳梨都跳出來發聲，表示「認識的姊姊」無端被捲入這場風波，他PO出大量私訊截圖幫好友澄清，爆料文一出引起大批網友熱議。

鳳梨今(19)日在個人IG上曬出多則私訊截圖，他稱聊天的對象為「姊姊」，疑似就是Keanna先前為了保護ØZI，爆料發出一個義大利混血寶寶的「媽媽好友」。私訊截圖中，「姊姊」抱怨自己被Keanna所騙，隱瞞了跟ØZI「一夜情」的關係，讓她不斷出面作證，還提供了小孩的照片力挺，沒想到Keanna發出小孩照片時，並沒有「馬賽克處理」，直接讓寶寶的長相隱私被公開，害她現在只能隱姓埋名，躲避網友的攻擊。

不僅如此，鳳梨的好友接著爆料，Keanna發完一連串文章後，就跑去躲起來，根本聯絡不上，自己從頭到尾都不知道ØZI生日跟寶寶預產期同一天，也不曉得兩人有感情糾葛，她只知道男方對Keanna來說是個「很感謝的對象，從來都沒有說過是砲友」，害得她力挺的舉動都變成「幫忙洗白」，不斷遭到網友攻擊、被騷擾，委屈直呼「如果我知道他們是一夜情關係，我怎麼可能幫她作證」，抱怨自己疑似遭到Keanna「衝康」（挖坑陷害）。

對此，鳳梨曬出和「姊姊」的私訊，為的就是幫忙對方澄清，無奈表示：「我知道的事實，跟新聞報的有很大出入」、「根本不關我姊的鳥事，搞得她一身腥」、「真的殺無內場（搞不清楚狀況）」。而面對大批網友的質問，鳳梨則再一次用黑底白字寫下：「別再問我在說誰，坦白講我也不知道那女的是誰，很單純就她沒事害到我姊，我覺得很鳥，就這麼簡單」，用對整件事傻眼的態度為好友「姊姊」抱不平。