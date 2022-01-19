法務部19日表示，跨部會「物價聯合稽查小組」為了平穩物價，連日稽查業者釐清漲價原因，並與業者溝通後，目前包括知名連鎖品牌「八方雲集」、「孫東寶」等業者及肉品上游供應商，決定以緩漲、調降價格或優惠折扣等方式，兼顧民生及善盡企業責任。

法務部表示，「物價聯合稽查小組」自去年12月10日成立以來，已陸續完成稽查近28家下游連鎖餐飲業者與41家中上游供應商之現場稽查，業者並配合採取因應作為，有效平穩民生物價之波動。

另「物價聯合稽查小組」為進一步展現政府落實穩定物價之具體成效，經與業者溝通，業者能充分瞭解政府穩定國內民生物價之政策，也願意共體時艱，透過緩漲、調降價格或以優惠折扣方式回饋消費者，善盡社會責任。

法務部指出，目前包括「八方雲集」宣布自今年1月25日至31日提供生鮮水餃9折優惠；「孫東寶台式牛排」於農曆年前及過年期間提供全品項內用95折、外帶9折優待；某知名排骨便當將8項套餐於農曆年前調回原價。

此外，某農畜大廠於農曆年前就豬、蛋雞、種雞、鴨、鵝等飼料之價格凍漲，且其出貨給某泰式料理之雞腿價格亦於農曆年前調回原價。另某肉品進口商承諾其銷售之肉品於今年4月底前凍漲，且就進口牛五花自2月起調降零售端價格2％至3％等等。

法務部對於企業積極配合政府跨部會「物價聯合稽查小組」稽查外，更進一步透過緩漲、調降價格或優惠折扣等方式，響應政府穩定物價政策，深值肯定。

法務部強調，隨著年關將近，「物價聯合稽查小組」加強稽查，且為釐清部分廠商供應鏈價格漲幅相關疑點，持續向上溯源，分別於18日與19日各現場稽查1家上游供應商，防範及遏止任何哄抬、囤積或不合理漲價等行為，維持國內民生物價穩定。