數位世界沒有國界，公、民營協力合作，新加坡新躍社科大學教授李國權19日表示，儘管新加坡已與90多個國家、地區，確立過避免雙重徵稅的政府間協定，具有許多自由貿易協定締約國和成員國的身份，和各經濟體有相當的默契，在邁向數位世界的發展過程，進一步拓展「數位經濟協定」（Digital Economic Agreement，DEA），在DEA的新形式國際協定下，促進數位經濟和數位貿易等相關領域的合作。

李國權指出，DEA的核心是建立一個政府對政府的合作框架，便於構建數位世界的國際規則、設定基礎設施，實現跨境數位交易領域的系統互相操作性，「與志同道合的人一起凝聚共識」，尤其在新興技術標準和治理模型方面的合作夥。

實體世界的國際社會，充滿了歷史累積的政治算計，DEA無異於元宇宙裡去中心化成員的合作協議，有助於實體世界中國際外交關係受阻的經濟體，像台灣，應會是一個值得嘗試的新模式。

李國權原任教於新加坡管理學院，目前亦是國立大學客座教授，個人也創辦了創投基金BlockAsset Ventures。由於金融科技、數位世界變動太快，新加坡金管局、央行支持學術界在新加坡成立全球金融科技學院（Global FinTech InstituteGFI），是亞洲第一家國際金融科技人才專業資格認證機構，李國權正是此學院的主席。

台灣金融科技協會19日和GFI簽訂合作備忘錄，未來台、星將以此學院為合作基礎，促進區域和國際金融科技、區塊鏈行業組織的合作和知識共用，推廣金融科技和區塊鏈行業的實踐案例，共同制定公平利用金融科技和區塊鏈的標準和治理準則。