電動機車在台灣的佔比達到20%，其中又以Gogoro最為強勢，這與他們布建大量的電池交換站有關，可能成為其他亞洲國家的典範。法新社特別撰文報導Gogoro的電池交換如何推動電動機車革命。

法新社報導，光是在台北，就有成千上萬的人選擇機車為主要交通工具，雖然目前多數機車是往加油站加油，但是一部分的人則走向電池交換站，一名電動車用戶表示，換電池比加油還要快，更比充電來的快。

Gogoro已在台灣設立2300個電池交換站點，有些設在便利商店，有些設在停車場，使得更換電池變得愈來愈容易，因此雖然換電池成本比加要高了10%，但Gogoro電動機車仍然獲得45萬名使用者，平均每天更換33萬顆電池。

包括美國、中國大陸和以色列的公司都在推進電動車的發展，但是充電所花的時間太長設施的成本很高，而且為更大的電池充電需要時間。

相對的，電動機車的電池就沒有那麼笨重， Gogoro創辦人兼首席執行長陸學森指出：「不像（電動）汽車的基礎建設必須建造，我們的系統實際上像是販賣機，可根據消費者所在或消費者需要能源之處，在不同的地方設置。」

陸學森還說，目前正在尋找跨國合作夥伴，計畫將Gogoro推向其他也有大量摩機車的市場，包括中國大陸、印度和印尼。

大陸第1個電池更換站已在去年10設在杭州，今年計畫將要擴展到其他城市。其他的亞洲國家看到成功經驗以後，有望對電動機車提出有效的鼓勵措施。

Gogoro計畫透過和一家特殊目的收購公司（SPAC）合併，今年第一季在美國納斯達克掛牌上市，預計市值23.5億美元。

市場研究公司 Guidehouse Insights 表示，電池交換已成為成熟的技術平台與電動機車解決方案，正在出口到國外市場的代工製造商。

陸學森說：「我認為電池交換系統已經成為業界規範，也就是成為遊戲規則制定者。」