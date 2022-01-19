夜市牛排「撈麵」1幕他嚇到不敢吃 網：看不到的才恐怖（取自臉書「爆料公社」）

1名網友日前準備吃夜市牛排時，撞見攤位旁的員工正在分裝麵條，對方竟是徒手一把撈起整坨麵條裝進鐵鍋裡，完全沒戴手套，讓他看到後完全不敢吃了；不過大多數網友認為夜市牛排本來就有許多衛生疑慮，徒手撈麵條已算是小事，「如果不這樣，味道就不會這麼好吃了」、「逛夜市就愛這一味」。

該名網友在臉書「爆料公社」發表1則影片，影片中是他到夜市吃牛排時目睹的1幕，當時座位旁邊有名店員正準備將麵條分裝到各個鐵桶，但該店員竟是「徒手撈麵」過程中重覆好幾次撈麵動作，不但沒有戴手套，麵條放置的橘色塑膠桶也看似不太衛生。

1名網友日前準備吃夜市牛排時，撞見攤位旁的員工正在分裝麵條，對方竟是徒手一把撈起整坨麵條裝進鐵鍋裡，完全沒戴手套，讓他看到後完全不敢吃了。（翻攝自臉書「爆料公社」）

該網友目睹這場景後隨即用手機拍下，事後發文稱「XX夜市牛排…夭壽骨，點餐後看到完全不敢吃了」；其他網友則留言「看得到的已經很乾淨了，你沒看到的才真的髒」、「夜市的牛排的鐵板是怎麼處理的，你才會真的不敢吃」、「洗碗盤的水才是真的精彩」、「別人我不知道，我只知道我自己逛夜市吃夜市從來都不是為了他們衛生」。

也有網友認為戴手套不會比較衛生「手套拿零錢、手套沾醬汁、手套洗碗都同一個手套有比較高級嗎」、「手套沒在換還不是一樣」；也有人笑說這才是夜市牛排好吃的秘訣，「如果不是這樣，味道就不會這麼好吃了」、「逛夜市就愛這一味」。