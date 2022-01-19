想和護國神山台積電一樣的投資法人嗎？歡迎向國發基金自我推薦！台灣經濟研究院研究六所長吳孟道指出，國發基金有直接投資的部位，歷年來總投資金額達641.33億元，截至110年第三季，直接投資組合共計64家企業，較為知名的投資案例包含：台積電、國光生技、Gogoro、台杉投資基金、台灣高鐵、企業若可被投資台幣1億元以上，能就「國發基金直接投資方案」提出申請。

為邀請更多企業界向國發基金提出投資申請，台中市政府協同國發基金加強投資專案辦公室、臺中市工商發展投資策進會及臺中市電腦商業同業公會，舉辦「國發基金直投方案宣導會與資金、商機交流媒合會」，時值加速產業創新加值之際，此次活動協助企業掌握更多商機與促進投資媒合。

國發基金為政府資金累積。吳孟道指出，台中各產業界可以多利用政府資源、減少募資障礙並活絡企業資金，增進企業與投資人之互動交流。