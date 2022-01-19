總統蔡英文、國民黨主席朱立倫最新民調曝光，根據《TVBS》民調中心17日公布最新公布民調顯示，蔡英文聲望為41%，與去年4月相同，不滿意度增加7個百分點至40%。而國民黨主席朱立倫滿意度僅有2成1，不滿意度高達6成1。對此，前民進黨立委郭正亮直言，朱立倫的問題麻煩在於，他是在野黨領袖，要拉抬民調是非常困難的，和蔡英文不同。

郭正亮19日上《中天新聞》政論節目「綠也掀桌」，被主持人許甫問及「蔡英文總統民調不滿意度相較上次增加7%，但是為何這幾次選舉都贏？是因為蔡英文有加持四大公投跟補選嗎？」郭正亮表示，兩者是不一樣的，台中補選跟四大公投的投票率都不高，這份民調滿意度是全面型的，而在這幾場選舉，蔡英文並沒有加持，因為沒有投票的人，可能就是不滿的人，他/她只是不表達意見而已。

國民黨黨主席 朱立倫。(圖/本報資料照)

【綠也掀桌】郭正亮曝他「最遲四月攤牌」 清零？共存？防疫打迷糊仗 搶位殺到血流成河! 塔綠班內鬥同志「抓耙仔」!?蔡不滿意度高但在野黨更爛? 「輸綠倫」輸到怕了? @中天新聞 20220119

主持人追問「朱立倫不滿意度破6成，是代表所有的怨氣都歸在他身上嘛？」郭正亮直言，朱立倫的問題比較麻煩的地方在於，蔡英文不滿意度高，但是可以靠執政一些作為來拉抬，但是朱立倫因為是在野黨領袖，要拉抬民調是非常困難的，比如最近他盤算要訪問美國、日本，但不管怎麼樣，在野黨訪問美國，也不會有什麼大新聞，比如說副總統賴清德訪宏都拉斯要過境美國，代表美國可能想見見賴清德、多聊聊，朱立倫年後訪美，不重要啦！因為美國本來對朱立倫就很熟。