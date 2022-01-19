年關將至，花蓮市區驚傳有銀樓遭搶，1名男子騎乘電動自行車到中山路上某間銀樓，佯稱要買金飾，端詳店員拿給他看的1只約4兩重的金戒指後，隨即立即拿走並往店外逃逸，警方目前正調閱監視器擴大追緝中，依目前回收黃金1錢價格約落在5500至5600元不等，銀樓估步損失至少2萬元以上。

花蓮市中山路、中華路上聚集數10間銀樓，有銀樓一條街之稱，今晚7時許，有名男子騎乘電動機車到其中一間銀樓，表示自己要買金飾，店員不疑有他，就拿了一只約4兩重的金戒指出來，男子看了一會，趁店員不注意時，直接拿了就跑，店員嚇到趕緊報案。

警方獲報趕抵現場，除調閱附近監視器擴大追緝，也搜集店內相關指紋，盼能盡快逮到犯嫌，同時也不排除是慣犯所為。

據了解，今晚遭搶的這間銀樓2018年也曾被相同手法搶走金飾，當時一名49歲的陳姓男子，佯稱要購買金飾，老闆才剛把飾品拿出來讓他選購，他也是突然把飾品摸走，不過花蓮警方不到6小時，就逮到人；另2019年7月，同條街的某間銀樓也曾被遭搶。