21歲網紅青青近日遭另一名網紅小商人爆料，稱青青被2位金主包養，並和其中一位邱姓金主已經結婚，青青則反控對方沒有證據抹黑她，表示將開記者會澄清，而小商人稍早又PO出疑似青青和邱男的「結婚證書」，指青青在做吸金詐騙還高調炫富，對此，青青也在IG亮出身分證，並放話明天可以直接去換新的給大家看。

小商人日前爆料青青和邱男已在去年520結婚，稱戶政系統的資料都有顯示，而今（19日）更曬出疑似兩人的結婚證書，以及女方曾經在限時動態宣傳投資的PO文，直言「好了啦，邱太太。一開始我都在暗示知道你們在做吸金詐騙，還有直播詐騙，不想講破故意拼湊，給你們台階下。」

小商人PO疑似青青的結婚證書。（圖／翻攝自IG）

小商人接著又表示，青青之所以拋頭露面高調炫富，就是要吸引更多受害者投錢，並稱目前很多人都投錢了，而他已經掌握不少受害者的證據，就等什麼時候爆炸而已，「講包養是你還沒成為邱太太之前，真的不要玩文字遊戲，會自曝其短。好處就是這樣。」最後再嗆：「你們想要鎂光燈！可以！我校稿完被害人的證據與資料一起交給記者與檢調單位」。

對此，青青稍早在IG限時動態貼一段秀身分證的影片，坦言從事情爆發至今，她都沒讓粉絲失望過，雖然有沒有結婚是她的自由，但還是想讓大家看一下，證明配偶欄還是空白的，並表示：「為了避免說我用舊的，我承諾明天再去換一張最新的，再給大家看看第二次。」