全能天后楊丞琳日前曾為了節目演出，難得穿上白紗亮相，事後發文坦言：「從來沒有因為私人因素穿過婚紗。」然而，她早在2019年就嫁給李榮浩，至今相隔2年多時間，卻還遲遲未舉行婚禮，讓外界十分好奇婚宴準備進度。楊丞琳今(19)日在IG發文自問：「認真就輸了嗎？」並給出她的答案，畫面中她不施脂粉近似素顏，用居家風格展現天生的好顏值，連穿搭都被粉絲讚不絕口眼冒愛心。

楊丞琳今(19)日在IG分享數張美照，畫面有別她平日PO的舞台濃妝，臉上幾乎不施脂粉近似素顏，穿著深綠寬口長褲，搭配白色細肩帶露肚小可愛，盤腿坐在精緻木紋地板上，身後白色薄紗窗簾透進日光，與木紋色調相近的厚窗簾拉在一旁；她擺著隨性的表情與動作，顯出與自己相處得很愉快的樣子，是十足的居家風卻又不失唯美感。

楊丞琳寫道：「午安(愛心)。認真工作，認真生活，當然，也要認真運動。認真就輸了嗎？我可不認為。」第一張照片她手向後撥髮笑得開懷，第二張將手輕放膝蓋仰頭歡笑，第三張乾脆雙手將自己頭髮弄亂，第四張側身露腰用好顏值望向鏡頭，五、六兩張則手扶地板展現獨處的悠閒自在。看衣服不像是練瑜珈，但如果是居家運動風的穿著，則有可能是練她所擅長的Zumba，也就是尊巴健身舞。

網友刷一排眼冒愛心：「對，認真做每一件事」、「自律的姐姐，好久不見的運動琳」、「好好看的上衣和褲子，穿在姊身上太美了」、「身材太好了」、「小可愛的運動日常，保持運動的頻率，讓自己保持在最好的狀態」、「女神午安」、「好有女人味」、「wow好sexy，喜歡妳對待每一件事情都認真的態度」、「認真的想妳每一天～認真的跟進丞琳的腳步」、「琳琳姐姐哈嘍，太美麗了，我超愛的」，讚聲不絕。

楊丞琳2015年與李榮浩傳出戀情，2017年正式認愛，2年後正式結為夫妻，結婚至今2年多感情依舊穩定，不過仍未舉辦過婚禮。日前她曾為了節目《閃光的樂隊》穿上白紗，不免引發外界好奇她現實生活中的婚禮進度？對此她大方回應：「自己的婚禮不著急，疫情當前，還是先緩緩。」熱愛她的粉絲，想看到楊丞琳最幸福最美麗的新娘時刻，可能還要再等等。