曾以《悲慘世界》獲得奧斯卡最佳女配角獎的安海瑟薇（Anne Hathaway）和因《藥命俱樂部》奪下奧斯卡最佳男配角的傑瑞德雷托（Jared Leto），將一同領銜主演Apple TV＋原創影集《新創玩家》，故事取材自Podcast節目《WeCrashed： The Rise and Fall of WeWork》，講述真人真事，新創公司WeWork的成名與一落千丈。

2人在劇中飾演擁有超凡商業頭腦的夫妻檔，亞當和芮貝卡，外型姣好、能說善道的他們在業界首開先例打造共享辦公出租空間WeWork，10年內就在全球各地拓點並創造出市值超過470億美元（約1.29兆台幣）的價值，然而這一切卻在一年後化為泡影，創辦者亞當不但被迫卸下執行長職位，WeWork也對外正式宣告破產。劇情緊湊、震盪的情緒起伏，將帶著觀眾一同感受WeWork逆勢竄起的魅力與日就衰敗的委靡。

該劇由《熟男型不型》雙人組導演約翰瑞卡和葛倫費卡拉執導，安海瑟薇同時擔任執行製作人。因小丑一角聲名遠播、在《GUCCI：豪門謀殺案》飾演保羅古馳的傑瑞德雷托，都到位地詮釋這些獨特性格的人物。如今這位具有藝術家風采、富有野心與感染力的亞當諾伊曼，也讓他有機會挑戰迷人卻捉摸不定的角色。將於3月18日上線，首播3集，共8集。