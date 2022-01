曾以《悲慘世界》獲得奧斯卡最佳女配角獎的安海瑟薇(Anne Hathaway)和因《藥命俱樂部》奪下奧斯卡最佳男配角的傑瑞德雷托(Jared Leto),將一同領銜主演Apple TV+原創影集《新創玩家》,故事取材自Podcast節目《WeCrashed: The Rise and Fall of WeWork》,講述真人真事,新創公司WeWork的成名與一落千丈。

2人在劇中飾演擁有超凡商業頭腦的夫妻檔,亞當和芮貝卡,外型姣好、能說善道的他們在業界首開先例打造共享辦公出租空間WeWork,10年內就在全球各地拓點並創造出市值超過470億美元(約1.29兆台幣)的價值,然而這一切卻在一年後化為泡影,創辦者亞當不但被迫卸下執行長職位,WeWork也對外正式宣告破產。劇情緊湊、震盪的情緒起伏,將帶著觀眾一同感受WeWork逆勢竄起的魅力與日就衰敗的委靡。

該劇由《熟男型不型》雙人組導演約翰瑞卡和葛倫費卡拉執導,安海瑟薇同時擔任執行製作人。因小丑一角聲名遠播、在《GUCCI:豪門謀殺案》飾演保羅古馳的傑瑞德雷托,都到位地詮釋這些獨特性格的人物。如今這位具有藝術家風采、富有野心與感染力的亞當諾伊曼,也讓他有機會挑戰迷人卻捉摸不定的角色。將於3月18日上線,首播3集,共8集。