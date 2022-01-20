黑色幽默喜劇片《瘋狂競賽片》集結潘妮洛普克魯茲（Penelope Cruz）、安東尼奧班德拉斯（Antonio Banderas）、奧斯卡馬丁尼茲（Oscar Martinez）3位西班牙重量級影后影帝首度同框演出，揭開演員在拍戲過程中如何透過各種方式醞釀情緒，導演怎麼引導角色進入狀態，並赤裸展現巨星們因大頭症還有為追求名聲等所產生勾心鬥角的一面，誇張的呈現方式不時令人捧腹大笑。

這也是潘妮洛普跟安東尼奧2位坎城影帝后繼電影《痛苦與榮耀》橫掃歐美多項大獎後再度聯袂，並由阿根廷鬼才雙導馬利安諾柯恩（Mariano Cohn）跟加斯頓杜普拉特（Gaston Duprat）執導， 2位導演之前以《超榮譽市民》大酸人性榮獲多項大獎，並讓奧斯卡馬丁尼茲藉此贏得威尼斯影帝，這一回用戲謔的方式來嘲諷電影拍攝跟國際影展最勁爆的幕後祕辛，超強卡司跟劇情都倍受矚目，贏得國外影評盛讚，也如其片名入圍2021年威尼斯影展、多倫多影展、聖賽巴斯汀影展，在金馬影展一開賣就秒殺，觀影過程影迷笑聲不斷，

潘妮洛普克魯茲在《瘋狂競賽片》中飾演的導演用塑膠膜把演員包起來。（台北双喜電影提供）

光電影海報就很有戲，三人三色看起來檯面下暗潮洶湧，圍繞片名象徵勝利的桂冠竟然「落漆」，直接點破故事的走向注定滑稽並且詭譎多變，相當吸引目光。預告片更是趣味十足，可以看出潘妮洛普在裡面詮釋的導演角色有多瘋狂，她用塑膠膜把演員包起來，讓他們眼看自己獲獎的獎座被輾碎，並且跟富翁女兒一角在一堆麥克風收音下示範高超熱吻戲，讓兩個男主角知道什麼才叫「接吻」，聽覺跟視覺衝擊得兩人都驚呆了；安東尼奧班德拉斯跟奧斯卡馬丁尼茲在戲裡不斷掀起一波又一波的正面衝突，對罵得相當激烈。該片2月25日在台上映。