台股近期走2年表現亮眼，帶動投資風氣盛行，詐騙集團也看上這點，暨先前出現假冒《自由時報》以「陳時中」名義誘騙投資的詐騙網頁，近期又再以柯文哲名義，假冒投資秘密方法能瞬間致富，就怕有民眾真的上當，市府團隊向警局報案，台北市長柯文哲18日晚間在臉書發文澄清，自己的薪水都交給陳佩琪管理，哪有錢投資？因此這明顯是詐騙。

柯文哲18日在臉書發文表示，最近網路上又流傳一則假訊息，說柯文哲公佈秘密投資法，可以讓人瞬間致富。我要跟大家澄清：「這是假訊息！這是詐騙！請不要相信，也不要轉傳」。

柯文哲直言，這則訊息做得非常逼真，偽造《自由時報》官網，logo、訊息框、說我在專訪時透露，使用朋友推薦的投資術，一天就賺了好幾萬，短短幾個月百萬入賬。

柯文哲坦言，自己的薪水都交給陳佩琪管理，哪有錢投資？這個連結點進去會跳轉到臉書粉專或比特幣投資平臺（tpse-offers.com），網頁伺服器都在海外，明顯是詐騙。

其實這則假訊息之前已經出現過好幾次，為了防止有人被騙，之前已經向臉書反映，要求盡速刪除貼文，以免誤導民眾。市府發言人也發出聲明，但最近這樣的詐騙手法又開始以廣告方式大量出現在各大入口網站、甚至刻意出現在防疫相關新聞的附近，吸引點閱。

柯文哲強調，自己已向北市警察局報案，警局已請165平台通知電信業者將網頁的存取阻斷。儘管初步調查還沒有受害人，但還是希望電信業者、網路平台應該積極巡守資訊、主動防止詐騙發生，保障人民的財產安全。再說一次，「我沒有投資加密貨幣！沒有朋友帶我投資，請大家不要受騙。如果你身邊的朋友在討論或轉傳，也請務必幫我提醒他，不要上當！」